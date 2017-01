Doria vai multar em R$ 200 secretários que se atrasarem em reuniões e eventos Agência Estado Link



Quarta-Feira - 04/01/2017 - 15h25





Atualização: 15h50 de 04/01/2017



O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), vai punir secretários que atrasarem para compromissos da gestão municipal, como eventos e reuniões. A cada desrespeito superior a 15 minutos - tolerância fixada pela gestão -, Doria vai cobrar R$ 200. A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC) será responsável pela arrecadação.



Em entrevista à Rádio Estadão nesta quarta-feira, 4, a secretária Patrícia Bezerra - encarregada pelo tucano para fazer a cobrança - disse que a multa por secretário não vai exceder R$ 400 em um único dia. "Os que têm hábito de chegar atrasados vão ser penalizados de forma dura", afirmou Patrícia.



Segundo ela, o tucano não vai tolerar justificativa de congestionamento. "(Doria) vai com certeza falar para saírem com duas horas de antecedência. Ele não vai aceitar essa desculpa. Chega antes e toma um café. Não vai ter como justificar", disse. "Por enquanto, foi bem recebido, já que a multa não precisou ser aplicada ainda. Mas acho que vai começar a ter certa antipatia a partir da primeira aplicação."



Patrícia disse que ninguém se atrasou para a reunião com o secretariado nesta quarta, que teve início às 7h30. "Já comecei a torcer para muita gente chegar atrasada." Isso porque, segundo ela, o valor embolsado com a punição vai para um fundo que beneficiará entidades vinculadas à pasta.



"O prefeito pediu que fizéssemos uma relação de entidades idôneas, com balanços auditados e nenhum problema de ordem jurídica ou penal. Vamos fazer uma listagem e vamos alternar o encaminhamento desses recursos para as entidades", afirmou a secretária.







