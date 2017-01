Good vibes: Yacht Clube recepciona 2017 com uma festa singular Talita Carneiro Link



Dayse Maria/Folha da Região - 31/12/2016 Diretoria trouxe um mix requintado, fresh e cool assinado pelo decorador Flavio Navona Diretoria trouxe um mix requintado, fresh e cool assinado pelo decorador Flavio Navona







Uma das novidades da festa foi o espaço destinado para as crianças. Encantadoras barracas, cheias de luzinhas, obra da Officina Per Bambini, com monitores e muitas brincadeiras, trouxeram a possibilidade da participação dos pequeninos. O recanto contou com atividades de lazer e refeições voltadas ao paladar infantil.



Segundo o presidente do clube, Geraldo Salim Jorge Júnior, a criação de algo voltado às crianças foi uma preocupação conjunta da diretoria, que visou maior aproveitamento de todos.



Um desfile de gente bonita caiu na pista ao som da dupla Liah e Léo e do grupo Serial Funkers, proporcionando aos presentes os primeiros agitos do ano. A queima de fogos coroou a virada num show à parte, indispensável na cultura ocidental. Não faltaram elogios à diretoria do clube pela grandiosa festa de recepção a 2017.

