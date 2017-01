PM prende outro acusado de latrocínio contra caminhoneiro Lázaro Jr. Link



A Polícia Militar de Araçatuba prendeu na madrugada desta quarta-feira (4), um desempregado de 22 anos, acusado de participar do latrocínio contra o caminhoneiro Nivaldo Donizete da Silva, 49, em setembro de 2016. Ele, que teve o mandado de prisão preventiva decretado pela Justiça, tentou fugir ao ser localizado no bairro Manoel Pires, onde reside.



Equipe estava em patrulhamento pela rua Manoel de Freitas Souza, por volta de 1h30, e ao ver a viatura, o acusado correu e pulou o muro de uma residência.



Um dos policiais correu atrás do desempregado e chamou pela moradora, que alegou não haver ninguém além dela no imóvel. Entretanto o policial viu o acusado dentro da casa e tentou entrar, mas a mulher resistiu, segurando-o pela farda. Ele conseguiu se soltar, deteve o fugitivo e confirmou tratar-se de um foragido da Justiça.



O acusado foi levado ao plantão policial e após registro do boletim de ocorrência, seria encaminhado à cadeia de Penápolis.



A mulher que tentou impedir a prisão, uma balconista de 25 anos, também foi detida. Ela alegou ter permitido a entrada dos policiais, mas se recusado a abrir porta do quarto onde ele estava, por não ter a chave. Após ser ouvida, ela foi liberada e poderá responder por resistência.



CRIME

O caminhoneiro desapareceu em 9 de setembro, após receber um telefonema solicitando um frete com um caminhão Volkswagem. Segundo a polícia, esse veículo passou pelo radar da rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Rinópolis, no início da noite daquele dia e na manhã seguinte, por outro radar no quilômetro 26 da BR-163, no município de Guaíra (PR), sentido ao Paraguai.



O corpo dele foi encontrado na noite de 11 de setembro, em um canavial na zona rural de Guararapes. Em 8 de novembro, policiais da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) prenderam cinco suspeitos de participarem do crime.





