Dados de mercado mostram GM na liderança de vendas

Depois de 11 anos de reinado da Fiat como líder nas vendas de veículos leves no Brasil, o posto foi retomado em 2016 pela GM, que ocupou a liderança pela última vez em 2004, cedendo o espaço a partir de 2005 para a própria Fiat. Ambas amargaram quedas de mercado em 2016, assim como todo o setor, mas a GM teve recuo menor, o que permitiu a reconquista do primeiro lugar.



As vendas da GM somaram 345,8 mil automóveis e comerciais leves em 2016, ou 17,4% do total do mercado, apontam números preliminares obtidos pelo Broadcast. O volume da montadora representa retração de 11% em comparação com o resultado do ano anterior. A Fiat, por sua vez, teve baixa de 31%, para 305 mil unidades, com 15,3% de participação no todo.



Das principais montadoras em atuação no Brasil, apenas a japonesa Toyota conseguiu elevar as vendas de automóveis e comerciais leves no ano passado. O salto foi de 3%, para 180,4 mil unidades. Com isso, a participação de mercado da empresa avançou de 7,1% para 9,1%. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.







