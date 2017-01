Soldado israelense é condenado por morte de palestino desarmado Agência Estado Link



Quarta-Feira - 04/01/2017 - 10h45





Um tribunal militar de Israel condenou nesta quarta-feira o sargento israelense Elor Azaria pela morte de um homem desarmado na Cisjordânia em março de 2016 , um caso que dividiu o país.



No incidente, Abdul Fattah al-Sharif atacou o sargento e um grupo de soldados com uma faca. Os militares desarmaram o palestino e atiraram quando não



O caso chacoalhou o cenário político israelense, país em que o Exército é uma instituição bastante venerada e o governo é composto por muitos parlamentares que apoiaram a atitude do soldado. Em maio, Moshe Ya'alon renunciou ao cargo de Ministro da Defesa, em parte por seu apoio a Azaria.



O painel composto por três juízes, no entanto, julgou que Azaria não era mais uma ameaça e que foi "desnecessariamente" morto. Fonte: Dow Jones Newswires.







