Após acidente do filho, William Bonner não apresenta 'Jornal Nacional'

Na noite da última terça-feira, 3, foi Chico Pinheiro quem dividiu a bancada do Jornal Nacional ao lado de Renata Vasconcellos. O titular William Bonner decidiu não apresentar o jornal após o acidente de carro envolvendo seu filho com Fátima Bernardes, Vinicius Bonemer.



O carro em que ele estava bateu num caminhão por volta das 6h50 na rodovia RJ 106, próximo ao trevo de Búzios, na Região dos Lagos, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros. De acordo com a assessoria de imprensa da Globo, o jovem, de 19 anos, passa bem.



Vinicius estava acompanhado por Giuliano Castro, um amigo da mesma idade, que foi mais afetado pelo acidente. O rapaz está no Hospital Santa Izabel e seu estado de saúde é considerado grave.







