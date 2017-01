Dise recupera motoneta furtada em residência Lázaro Jr. Link



Policiais da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) recuperaram na tarde de terça-feira (3), uma Honda Biz que foi furtada em invasão a uma residência no bairro São Rafael, na virada do ano. O veículo estava com um desempregado de 21 anos e um adolescente de 14, detidos no residencial Águas Claras.



Equipe estava em patrulhamento pelo bairro e suspeitou da dupla, que ao ver a viatura, tentou fugir. Porém, houve acompanhamento e eles atenderam a ordem de parada. Após identificar os dois rapazes, que possuem passagens pela polícia, os policiais consultaram a placa do veículo e confirmaram o registro do furto.



O maior de idade disse que pegou a moto emprestada de um desconhecido e o adolescente nada quis falar. A dupla foi levada ao plantão policial. O adolescente foi ouvido e liberado e o desempregado preso em flagrante por receptação. O delegado plantonista arbitrou fiança de R$ 2,5 mil e como o valor não foi pago, ele foi levado para a cadeia.



A vítima foi encontrada e contou que deixou a motoneta na casa de uma amiga, viajou, e quando voltou, ela tinha sido furtada. Na ação, os bandidos também furtaram uma bicicleta e roupas que pertenciam à outra jovem. Esses objetos não foram localizados.





