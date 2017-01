Equador proíbe contratos com a Odebrecht Agência Estado Link



A Justiça do Equador proibiu instituições públicas daquele país de firmar contratos com a Odebrecht. A medida, de caráter preventivo, valerá pelo menos durante as investigações do Ministério Público local sobre esquema de corrupção envolvendo a empreiteira e o governo equatoriano.



O Equador é o terceiro país a adotar sanções contra a Odebrecht e pode dificultar o cenário de recuperação financeira do grupo. Na semana passada, Panamá e Peru também anunciaram medidas contra a empreiteira brasileira.



Para se ter uma dimensão da importância dos contratos internacionais da empresa, as obras no exterior representam 80% do faturamento da construtora, que responde por um terço do faturamento total do grupo.



Surpresa



Segundo pessoas ligadas à empresa, a Odebrecht foi pega de surpresa com o grau de detalhamento do documento divulgado pelo Departamento de Justiça americano (DoJ), quando foi fechado o acordo de leniência com os Estados Unidos. A divulgação da lista dos 12 países delatados pela Odebrecht e detalhamento dos pagamentos de propina teria atrapalhado a estratégia que era a de avisar os governos e fechar acordos de colaboração antes que os assuntos viessem à tona. No Equador, por exemplo, o relatório dizia que a construtora é suspeita de pagar US$ 33,5 milhões em propinas, entre 2007 e 2016, para obter contratos de US$ 116 milhões.



A estratégia, no entanto, não mudou e a ideia é fazer acordos com específicos com os países. No Peru, onde as investigações sobre corrupção em contratos com empreiteiras brasileiras estão mais avançadas, as conversas já estariam mais adiantadas.



O impedimento de participar de novas licitações não chega a afetar a construtora imediatamente. Mas, financeiramente, o grupo deve ser afetado levando em conta o grau de participação da construtora no faturamento total de R$ 126 bilhões. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.







