Medeiros toma posse como presidente do Inter e promete mudança por volta à elite

Em evento realizado na noite desta terça-feira, Marcelo Medeiros tomou posse em Porto Alegre como novo presidente do Internacional, que também empossou os novos membros da diretoria do clube, cuja principal meta neste ano será retornar à elite nacional após o inédito rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro amargado em 2016.



Medeiros tomou posse para comandar o Inter no biênio 2017/2018 e prometeu mudanças para recolocar o time nos trilhos. "Começamos uma caminhada para voltar ao nosso lugar. Precisamos unir forças para que façamos um clube cada vez mais forte. A mudança vai acontecer. O profissionalismo e o diálogo serão pontos fortes desta gestão", ressaltou o dirigente, durante o seu discurso de posse.



O Inter, por sua vez, pela primeira será dirigido por um Conselho de Gestão, que promete deliberar e se responsabilizar pelas decisões do clube. E, no evento solene do Conselho Deliberativo realizado no Centro de Eventos Presidente Arthur Dallegrave, também foram empossados o 1º vice-presidente eleito, João Patrício Herrmann, o 2º vice-presidente eleito, Alexandre Chaves Barcelos, o 3º vice-presidente, Humberto César Busnello, e o 4º vice-presidente, José de Medeiros.



Presidente do Inter na gestão marcada de forma negativa pela queda para a Série B, Vitorio Piffero também esteve presente na solenidade e não escondeu a decepção por deixar o seu cargo de forma negativa. "É fato que em campo ficamos aquém dos nossos sonhos e da nossa história. Se nem sempre fomos os primeiros, nunca cultivamos a cultura de ficar entre os últimos", ressaltou, no pronunciamento que fez aos conselheiros.



O evento desta terça também contou com a participação do padre Leandro Chiarello, da Capela Nossa Senhora das Vitórias, localizada no estádio do Beira-Rio, que fez um discurso e abençoou a nova diretoria colorada.







