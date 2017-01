Araçatubense lança perfumes com temas musicais Talita Rustichelli Link



Terça-Feira - 03/01/2017 - 22h04





Comentários via Facebook:

Alexandre Souza/Folha da Região - 02/01/2017 Samanta Alves, 40, perfumista araçatubense que vive em São Paulo há dez anos e criou uma linha Samanta Alves, 40, perfumista araçatubense que vive em São Paulo há dez anos e criou uma linha







E ela uniu a paixão pelos cheiros à admiração por uma cantora brasileira para desenvolver uma série de perfumes. A cantora é Maria Bethânia. Até agora, Samanta criou oito essências inspiradas na obra da artista baiana; a primeira delas a ser comercializada é a mais recente, que leva o nome do show que celebra os 50 anos de carreira de Bethânia: "Abraçar e Agradecer".



"Na minha casa, minha família sempre ouviu MPB. Mas eu comecei a conhecer melhor o trabalho de Bethânia quando tinha 17, 18 anos, na época em que ela lançava o disco 'Ambar'. Comecei a colecionar CDs, DVDs, LPs, tenho quase tudo dela", conta. "A ideia dos perfumes surgiu depois que vi um documentário chamado 'Maria Bethânia - Música é Perfume', de 2008", complementa.



FILME

Dirigido pelo francês Georges Gachot, o filme traz cenas de shows da baiana e cenas cotidianas do Rio de Janeiro e da Bahia, e é narrado pela própria cantora. Em um dos depoimentos, ela diz que nada é melhor que uma música ou um perfume para aguçar a memória. Assim, entre 2012 e 2013, a araçatubense fez os primeiros cinco perfumes inspirados na intérprete, cada um com um nome de um espetáculo ou um disco da cantora: "Dentro do Mar Tem Rio", "Amor, Festa e Devoção", "Brasileirinho", "Âmbar" e "Carta de Amor". Para criá-los, Samanta afirma ter dado atenção a características próprias das temáticas de cada show ou álbum.





O olfato e as sensações e memórias que as fragrâncias são capazes de despertar são o foco do trabalho de Samanta Alves, 40, perfumista araçatubense que vive em São Paulo há dez anos. Farmacêutica por formação (concluiu o ensino superior em Presidente Prudente) e atuante na indústria cosmética desde 2006, se especializou no segmento de perfumes produzidos a base de óleos essenciais.E ela uniu a paixão pelos cheiros à admiração por uma cantora brasileira para desenvolver uma série de perfumes. A cantora é Maria Bethânia. Até agora, Samanta criou oito essências inspiradas na obra da artista baiana; a primeira delas a ser comercializada é a mais recente, que leva o nome do show que celebra os 50 anos de carreira de Bethânia: "Abraçar e Agradecer"."Na minha casa, minha família sempre ouviu MPB. Mas eu comecei a conhecer melhor o trabalho de Bethânia quando tinha 17, 18 anos, na época em que ela lançava o disco 'Ambar'. Comecei a colecionar CDs, DVDs, LPs, tenho quase tudo dela", conta. "A ideia dos perfumes surgiu depois que vi um documentário chamado 'Maria Bethânia - Música é Perfume', de 2008", complementa.Dirigido pelo francês Georges Gachot, o filme traz cenas de shows da baiana e cenas cotidianas do Rio de Janeiro e da Bahia, e é narrado pela própria cantora. Em um dos depoimentos, ela diz que nada é melhor que uma música ou um perfume para aguçar a memória. Assim, entre 2012 e 2013, a araçatubense fez os primeiros cinco perfumes inspirados na intérprete, cada um com um nome de um espetáculo ou um disco da cantora: "Dentro do Mar Tem Rio", "Amor, Festa e Devoção", "Brasileirinho", "Âmbar" e "Carta de Amor". Para criá-los, Samanta afirma ter dado atenção a características próprias das temáticas de cada show ou álbum.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão