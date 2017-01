Fátima se recusa a receber chave da Prefeitura em posse Da Redação Link



A entrega da chave e a entrada de Fátima no gabinete será realizada hoje (3). Ela diz que antes de assinar o que foi recebido irá observar as contas do município e passar um pente-fino do que foi deixado pelo governo anterior. Durante a solenidade, o vice-prefeito eleito, Espedito Leite fez discurso e pediu para que a população tenha paciência e calma, pois o novo governo será o orgulho da cidade.



Em seu discurso, Fátima afirmou que "a nossa cidade necessita de reestruturação em todos os setores e assim o faremos, vamos trabalhar incansavelmente, as mudanças necessárias vão acontecer gradativamente, com muita responsabilidade, agradeço Deus por nos escolher para abençoar nosso povo através de uma administração justa e responsável”. (Colaborou Roni Willer)





