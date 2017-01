Ex-vice de Edson Gomes e Sgarboza assume Executivo Ronaldo Ruiz Galdino Link



Zinezi, que também foi vice na gestão de seu antecessor, Bento Sgarboza (DEM), obteve uma vitória difícil na Câmara. Foram duas votações em que o democrata ficou empatado com Rodrigo Kokin (PPS): quatro a quatro. Nessa situação, o regimento interno determina que o parlamentar mais votado nas eleições assuma a presidência.



O prefeito interino recebeu 853 votos no último pleito para vereador. Ele concorreu ao cargo pela coligação de Gomes de quem foi vice entre 2009 e 2012. Zinezi chegou a ser preso em operação deflagrada pela Polícia Federal para investigar práticas de crime eleitoral no pleito de 2008. No entanto, foi absolvido pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em 2010 por falta de provas.





