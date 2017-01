Dilador suspende exigência de contribuição para renovar licença Lázaro Jr. Link



A exigência foi instituída pela administração anterior em 2013. Desde então, mototaxistas recorrem à Justiça para não pagar. Em julho de 2016, a Prefeitura atendeu parecer jurídico do município e suspendeu a exigência, mas em dezembro foi publicado novo parecer jurídico determinando o pagamento da contribuição sindical para a renovação da licença dos mototaxistas.



A Folha da Região publicou matéria sobre o assunto no último domingo (1), após denúncia da proprietária de uma agência de mototáxi, Roseli Aparecida de Assis, de que a exigência foi retomada em 20 de dezembro.





