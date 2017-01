Motociclista fica ferido ao cair em avenida, arrancar banco e árvore Márcio Bracioli Link



Terça-Feira - 03/01/2017 - 21h33





Yago Monteiro/Folha da Região - 03/01/2016 Corpo de Bombeiros socorreu a vítima para hospital da Unimed, onde permanece em observação Corpo de Bombeiros socorreu a vítima para hospital da Unimed, onde permanece em observação



Um motociclista ficou ferido após cair na avenida Joaquim Pompeu de Toledo, na noite desta terça-feira (3), em Araçatuba. Ele sofreu uma grave contusão na perna. Durante a queda, ele quebrou ainda uma árvore e um banco de madeira.



Segundo apurado pela reportagem, o motociclista trafegava pela via com um amigo, ambos em duas motos grandes, quando, por motivos desconhecidos, teria esbarrado em um veículo e caído na calçada.



Ele bateu em um banco de madeira, que foi destruído, em uma árvore, arrancada, e só parou ao bater em uma placa de sinalização. Corpo de Bombeiros socorreu a vítima para hospital da Unimed, onde permanece em observação.



Fotos: Yago Monteiro/Folha da Região - 03/01/2016 Motociclista bateu em um banco de madeira (abaixo), em uma árvore e só parou ao colidir em placa Motociclista bateu em um banco de madeira (abaixo), em uma árvore e só parou ao colidir em placa



