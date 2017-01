Após levar 3, Arsenal empata com Bournemouth após Giroud marcar nos acréscimos Agência Estado Link



O Arsenal sofreu muito nesta terça-feira ao chegar a ficar em desvantagem de 3 a 0 diante do Bournemouth, fora de casa, mas conseguiu ir buscar um improvável empate por 3 a 3 ao marcar três vezes no segundo tempo, sendo a última delas nos acréscimos do tempo normal, com Giroud, para garantir a igualdade que o levou aos 41 pontos na quarta posição do Campeonato Inglês.



O gol que livrou a equipe de Londres da derrota saiu aos 46 minutos do segundo tempo, com o francês Giroud cabeceando de costas para a meta adversária para balançar as redes, quando o Bournemouth se via muito perto da vitória. O amargo empate para a torcida local, porém, fez o time da casa ficar com apenas 25 pontos na nona posição, agora quatro atrás do West Bromwich, oitavo colocado, que na última segunda-feira derrotou o Hull City por 3 a 1.



Antes de sofrer este inesperado empate, o Bournemouth ignorou o favoritismo da equipe comandada por Arsène Wenger e foi com tudo para cima do Arsenal desde o início. E conseguiu abrir o placar já aos 15 minutos, quando Daniels, livre, recebeu lançamento da direita para a esquerda e invadiu a área. Bellerín ainda tentou fazer a cobertura após a falha de marcação, mas levou uma finta do lateral, que tocou com tranquilidade para as redes na saída do goleiro Peter Cech.



E a defesa do Arsenal realmente vivia uma noite infeliz, pois já aos 19 minutos viu

Xhaka, de forma estabanada, empurrar Fraser no lado esquerdo da grande área do ataque adversário. O árbitro flagrou a falta e marcou o pênalti, que Wilson bateu no meio do gol e viu o goleiro cair para o canto esquerdo: 2 a 0.



Após levar o gol, o time londrino finalmente acordou e começou a pressionar o Bournemouth no primeiro tempo, mas não conseguiu balançar as redes e ainda levou o terceiro aos 12 minutos da etapa final. Fraser foi lançado pelo lado esquerdo do ataque e deu um tranco forte em um defensor usando o seu braço, mas a falta foi ignorada pela arbitragem, que deixou o jogo seguir e viu o jogador da casa invadir a área e chutar entre as pernas de Cech: 3 a 0.



O Arsenal, naquele momento, parecia já morto na partida, mas começou a dar início à reação improvável aos 24 minutos. Após cruzamento da direita de Chamberlain, Giroud desviou de cabeça no primeiro pau e Alexis Sánchez, livre, completou para as redes.



O gol deu novo ânimo aos visitantes, que voltariam a marcar apenas cinco minutos depois. Em bela trama do ataque, Giroud recebeu na entrada da área e deu bom passe de primeira para Lucas Pérez, também de primeira, finalizar de perna esquerda e descontar para 3 a 2.



E, quando o time da casa parecia que conseguiria sustentar a vantagem mínima que tinha, Giroud voltou a aparecer de forma decisiva para salvar o seu time. Xhaka recebeu na direita e cruzou para o goleador francês desviar de cabeça, de costas para a meta, no canto direito baixo do goleiro Boruc.



Vale lembrar que, há apenas dois dias, o mesmo Giroud marcou um golaço que abriu o caminho para a vitória por 2 a 0 sobre o Crystal Palace, em casa, também pelo Inglês. Naquela ocasião, em pleno 1º de janeiro de 2017, ele fez ao finalizar ao estilo "escorpião" aos 17 minutos da etapa inicial. Em um rápido contra-ataque, Alexis Sánchez cruzou e a bola parecia que iria passar pelo francês, mas o atacante conseguiu finalizar de calcanhar, garantindo a "pintura" no confronto.



OUTROS JOGOS - Outros dois jogos foram disputados nesta terça-feira pela primeira rodada do segundo turno do Inglês. Em um deles, o Swansea deixou a lanterna ao bater o Crystal Palace por 2 a 1, fora de casa. O time galês chegou aos 15 pontos e passou a ocupar o 19º e penúltimo lugar, ultrapassando o agora lanterna Hull City, que tem 13. Mesmo com o revés, o Crystal Palace segue fora da zona de rebaixamento, em 17º, com 16 pontos.



Já o Stoke City soube aproveitar o fator campo nesta terça-feira ao superar o Watford por 2 a 0, com gols de Ryan Shawcross e Peter Crouch, e se garantiu no 11º lugar, com 24 pontos. Com 22, o Watford é o 14º colocado.



CLÁSSICO FECHA A RODADA - A 20ª rodada do Inglês será fechada nesta quarta-feira com o clássico londrino Tottenham x Chelsea, às 18 horas (de Brasília). Líder disparado, com 49 pontos, o Chelsea poderá abrir oito de vantagem sobre o Liverpool, segundo colocado, que na última segunda não passou de um empate por 2 a 2 com o Sunderland. Já o Tottenham, em quinto lugar, com 39 pontos, terá a chance de ultrapassar o Arsenal e ainda se igualar ao Manchester City, terceiro colocado, com 42.







