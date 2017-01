'Minha Mãe É Uma Peça 2' bate 3,27 milhões de espectadores Agência Estado Link



Poderoso Paulo Gustavo. Em 11 dias de exibição, sem contar a bilheteria de segunda-feira, 2, "Minha Mãe É Uma Peça 2" bateu 3,27 milhões de espectadores.



O filme estreou dia 22 de dezembro em 1.000 salas e a previsão é de que permaneça nesse circuito até 15 de janeiro. Com o 1, Paulo Gustavo logrou 4,5 milhões de espectadores.



Em mais 12 ou 13 dias, não será muito difícil para ele somar 1,3 milhão para igualar e até ultrapassar os números superlativos de seu megassucesso.



O filme



Você viu o trailer, sabe dos novos problemas de Dona Hermínia. O filho deixou de ser gay e virou bi, a filha entra para o teatro e troca Niterói por São Paulo, a irmã vem dos EUA para se hospedar na casa. Qual é, dentro dessa série de situações, a história de "Minha Mãe É Uma Peça 2"? Na cabine de imprensa em São Paulo, muitos jornalistas reclamaram - o filme não tem curva, é uma sucessão de vinhetas. "Mas riram?", quis saber Paulo Gustavo. "Riram, né, mas mesmo assim vão reclamar. Meu roteirista foi fazer um curso com um desses grandes de Hollywood, o cara que mais manja de roteiro. E ele disse que roteiro de comédia é mais livre, não precisa ter essa coisa de curva. Testamos com diferentes públicos e funcionou que foi uma beleza."







