Homem é ferido com golpe de facão em frente à Santa Casa

Um homem, que não teve idade divulgada ainda, foi esfaqueado na tarde desta terça-feira (3), na Vila Mendonça, em Araçatuba. O acusado do crime foi detido pela Guarda Municipal momentos após a agressão.



Segundo apurado pela reportagem com a GM, a vítima e o acusado são moradores de rua que frequentam uma praça que fica ao lado da Santa Casa da cidade. Por motivos ainda desconhecidos, eles acabaram discutindo e o acusado teria utilizado um facão para golpear a vítima.



Ferido, o homem correu e pediu ajuda para uma agente da Arapark, que acionou a GM. O autor viu a atitude e correu atrás da vítima, que foi atingida novamente. Ele fugiu em seguida, mas acabou sendo alcançado pelos guardas.



PRISÃO

Ele foi levado para o plantão policial e responderá por tentativa de homicídio. O irmão dele, que estava junto, ameaçou a agente da Arapark e também foi detido. A vítima conseguiu correr e pedir auxílio médico na Santa Casa, onde permanece em observação.



