Ao contrário de Cido, Dilador recebe vereadores da oposição



Terça-Feira - 03/01/2017 - 17h34





Comentários via Facebook: Atualização: 17h37 de 03/01/2017

Políticos de todos os lados - situação e oposição - posaram para foto no gabinete do prefeito Dilador



Ao contrário do que fazia seu antecessor, Cido Sério (PT), o novo prefeito de Araçatuba, Dilador Borges (PSDB), enviou convite a todos os vereadores para participar da solenidade de posse de seu secretariado, ocorrida na manhã de segunda-feira (2). Compareceram ao evento quatro vereadores do grupo político do petista: Antônio Edwaldo Dunga Costa (DEM), Jaime José da Silva (PTB), Denilson Pichitelli (PSL) e Gilberto Mantovani, o Batata (PR).



Já os parlamentares do grupo de Dilador que estavam presentes foram o presidente da Câmara, Rivael Papinha (PSB), Almir Fernandes Lima (PSDB), Alceu Batista (PV), Carlinhos Santana (SD), Lucas Zanatta (PV) e Tieza Marques de Oliveira (PSDB), além do parlamentar Flávio Salatino (PMDB).



Os parlamentares que participaram da posse posaram para fotos com Dilador, a vice-prefeita Edna Flor (PPS) e os secretários municipais no gabinete do prefeito, incluindo os o que devem estar na oposição a partir deste ano. Durante a posse, Papinha disse que a atitude de Dilador e Edna, de convidar todos os parlamentares, o emocionou.





