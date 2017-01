Cargos comissionados na saúde são cortados em Birigui Amanda Lino Link



O prefeito de Birigui, Cristiano Salmeirão (PTB), anunciou que já foram cortados cerca de 50% cargos comissionados na área da saúde, conforme promessa de campanha.



De acordo com ele, a medida, contando salários e demais direitos trabalhistas, deve resultar em uma economia de R$ 13 milhões até o final dos próximos quatro anos. “De 48, cortamos em média 50% dos cargos”, disse, sem precisar o número exato correspondente ao corte.



Segundo ele, em um primeiro momento, foram eliminados cargos apenas nesta pasta. Salmeirão disse que há secretarias, como a de Esportes, que possui apenas cinco cargos em comissão, e que, se forem cortados, poderão prejudicar o serviço prestado à população.





