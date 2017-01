Prefeitura de Birigui volta ao atendimento normal Amanda Lino Link



Após cinco meses consecutivos atendendo a população em horário de expediente reduzido para diminuir despesas, as repartições públicas de Birigui voltaram na segunda-feira (2) ao horário normal, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h. Desde julho, o funcionamento vinha sendo de 7h30 às 13h30. Esta foi uma das primeiras medidas do prefeito Cristiano Salmeirão (PTB), que tomou posse no último domingo (1).“Eu pretendo continuar no horário normal nos próximos quatro anos. É um ano muito difícil, mas estou buscando, com a minha equipe, encontrar soluções para melhorar a vida da população”, disse o chefe do Executivo.A redução do horário dos expedientes foi uma das medidas adotadas em pacotes de contenção de gastos do ex-prefeito Pedro Bernabé (PSDB). Ainda na segunda-feira, Salmeirão se reuniu com secretários e servidores públicos. Ele discutiu a manutenção de serviços essenciais e definida ações a serem realizadas ao longo dos próximos quatro anos. O petebista lembrou que a dívida atual do município gira em torno de R$ 40 milhões e que seu objetivo é tentar quitá-la até o final deste ano.



