Dilador demite mais de 90 comissionados

Sobre as gratificações, a Folha da Região apurou que, além de motivações econômicas, para enfrentar a situação financeira do município, a ação tem como objetivo avaliar a necessidade dessas funções. A função gratificada é um benefício salarial dado aos servidores de carreira para que exerçam cargo de chefia ou que requerem dedicação além da jornada de trabalho.



Existem dois tipos de funções gratificadas: a FG1 e FG2. No primeiro, o valor somado ao salário do servidor é de R$ 2.862. Já no segundo, a quantia é de R$ 2.060,64. Em relação aos cargos comissionados, até segunda-feira (2) ainda não haviam sido preenchidos pelo tucano.





