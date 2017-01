Prefeitura de SP libera carros compartilhados em viaduto da Av. 9 de julho Agência Estado Link



A Prefeitura de São Paulo e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vão liberar o tráfego para carros compartilhados no viaduto Doutor Plínio de Queiroz, sobre a praça 14 Bis, na região central de São Paulo, a partir desta sexta-feira, 6.



Para trafegar os veículos deverão ter pelo menos duas pessoas, no período das 5h às 21h, de segunda a sexta-feira. Aos sábados, a circulação ficará entre 5h e 15h. Em outros horários, domingos e feriados o trafego será liberado para todos os veículos. A circulação de ônibus será mantida na via.



Segundo a Prefeitura, haverá sinalização por toda a avenida 9 de Julho, com informação dos horários de liberação dos carros compartilhados e das novas regras para circulação de veículos. Serão colocadas faixas e painéis eletrônicos, e os agentes da CET ficarão no local para orientar os motoristas. Não haverá aplicação de multas inicialmente, segundo a Prefeitura.







