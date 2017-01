Primeiro-ministro da Turquia critica governo de Obama por apoiar curdos Agência Estado Link



Terça-Feira - 03/01/2017 - 15h35





O primeiro-ministro da Turquia, Binali Yildirim, criticou o governo de Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, por apoiar as forças curdas, que a Turquia considera como terroristas, e pediu que o presidente eleito norte-americano, Donald Trump, coloque um fim nessa "vergonha".



Yildirim afirmou que o exército turco matou mais de 1.200 militantes do grupo Estado Islâmico desde o começo de sua incursão militar no norte da Síria em agosto e insistiu que a Turquia é o país que lidera a luta mais efetiva contra o grupo extremista.



O primeiro-ministro discursou no parlamento um dia após o Estado Islâmico ter assumido a autoria pelo ataque terrorista em uma casa noturna de Istambul, que matou 39 pessoas durante uma festa de Ano Novo. "Eles (EUA) estão fingindo que lutam contra o Estado Islâmico. A Turquia é o único país que lidera essa batalha. Os Estados Unidos não estão fazendo nada." Fonte: Associated Press.







