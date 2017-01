'Andar com fé', por Larissa Alves, do Grupo Experimental da AAL Larissa Alves Link



Terça-Feira - 03/01/2017 - 15h24





Atualização: 15h26 de 03/01/2017

Larissa Alves é membro do Grupo Experimental da AAL (Academia Araçatubense de Letras) Larissa Alves é membro do Grupo Experimental da AAL (Academia Araçatubense de Letras)



Há cinco anos, converti-me ao Cristianismo na visão evangélica. Batizei-me em uma Igreja evangélica tradicional. Embora, tenha sido ministra desde 2007. Passei pela fase comum do "primeiro amor", que mais certo seria ser chamado de paixão.



A linguagem bíblica tocou minha alma de maneira tão profunda, abriu meu entendimento e entrou em lugares dentro de mim tão profundamente escondidos, que os "insights" me provocaram a euforia do discernimento do amor de Deus e eu saí a espalhar a notícia.



Ao fazer isto, deparei-me com situações surpreendentes e inesperadas. Várias foram as pessoas, que me questionaram. E nem sempre de modo polido ou educado. Muitas vezes, eram grosseiras e brutas. Usavam a frase: "Como pode uma mulher tão inteligente acreditar em uma filosofia tão simplória?". Vi-me em situações constrangedoras. Ainda não possuía maturidade espiritual para administrar. Dei maus testemunhos em discussões confusas e acaloradas.



Continuei em minha caminhada e assumi a responsabilidade por um grupo, denominado de "célula", onde eu era a facilitadora e levava o estudo bíblico semanal.



Ali, aprendi meu verdadeiro papel de Cristã. Amadureci em meio ao calor das interações, na busca do crescimento espiritual. Compreendi o que Gandhi disse: "Eu seria cristão se visse os cristãos seguindo seus próprios ensinamentos". O Cristianismo é uma busca de crescimento individual. Auto crescimento.



Os evangelhos, o testemunho vivo de Jesus, os exemplos que Ele deixou e as palavras que saíram da boca dele devem ser a bússola de todos os outros ensinamentos contidos neste Livro da Sabedoria que chamamos de Bíblia. Em caso de dúvidas ou de contradições, a resposta deve ser encontrada nos evangelhos. E eles servem para a autocrítica e o auto crescimento. Não devem ser utilizados para olhar a vida do vizinho, não devem ser utilizados para condenar o vizinho.



O próprio Jesus deixou muito claro que isto está proibido diante do autor destas palavras, ou seja, Deus. Proibido. Ele fala isso muito claramente na parábola da trave no olho e também na parábola do pagamento desproporcional aos trabalhadores da lida.



Bom... além do auto crescimento - da busca de frutificar os frutos do espírito descritos no livro de gálatas - qual seria o papel do cristão convertido nas interações sociais? Mostrar a sabedoria que existe na Bíblia, para cada situação prática. E depois, deixar que a palavra faça seu trabalho: restaurando e promovendo o aperfeiçoamento da vida. Seria o papel de mostrar que quase tudo o que se acredita de bom e de sábio em outras filosofias religiosas também está contido nos versículos e histórias bíblicas.



Interpretar a bíblia não é fecundo se eu não levar cada um a ler por ele mesmo. É o relacionamento pessoal, a meditação individual que produz o resultado bom esperado. É nas interpretações e nas manipulações que ocorrem os equívocos e a corrupção. É na meditação individual que ocorre o crescimento do espírito. Mas para isso... é preciso conhecer. Ler. Estudar. Meditar nos seus ensinamentos.



Não tenho dúvidas. A falta de conhecimento, a interpretação por falta de conhecimento e a corrupção que usa apenas algumas partes da bíblia para manipulação e projeção de pessoas ou grupos é que criam o preconceito e o afastamento do Cristianismo. Não tenho dúvidas. O caminho é o do autoconhecimento. Não tenho dúvidas. Para viver esta vida com sabedoria é necessário algo sobrenatural. Jogo de cintura. Um pé lá e outro aqui. Aprender o ritmo. É necessário fé para continuar.





