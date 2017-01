BNDES investe R$ 97,2 milhões em projeto de vacina contra a dengue do Butantan Agência Estado Link



O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) financiará parte do projeto da Fundação Butantan de desenvolvimento de uma vacina contra a dengue com R$ 97,2 milhões. Os recursos serão usados para custeio de ensaios clínicos e construção de uma planta de escalonamento que fornecerá vacina tetravalente contra a dengue, informou há pouco o banco de fomento.



Mais cedo nesta terça-feira, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e a diretora da Área de Indústria e Serviços do BNDES, Cláudia Prates, assinaram o contrato de financiamento.



Segundo o BNDES, os recursos vêm do Fundo Tecnológico do BNDES (BNDES Funtec). Não se trata de um empréstimo, mas de uma operação não reembolsável. O valor aportado pelo BNDES corresponde a 31% do investimento total no projeto, que chega a R$ 305,5 milhões, ainda conforme o banco de fomento.



"Composto de partes do lucro do Banco, o BNDES Funtec apoia projetos de pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico e inovação", diz a nota divulgada pelo BNDES.







