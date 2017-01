Dupla usa guarda-chuva para roubar compra e bicicleta Lázaro Jr. Link



Um servidor público municipal de 53 anos teve a carteira, um celular e uma bicicleta roubadas por dois jovens quando saía de um supermercado na Vila Carvalho, em Araçatuba. Segundo a vítima, a dupla usou um guarda-chuva para enforcá-la e cometer o crime.



O roubo aconteceu na noite de 18 de dezembro, mas foi registrado no plantão policial apenas na tarde de segunda-feira (2). O homem contou que havia saído do supermercado e seguia com uma bicicleta Monark, levando as compras que acabara de fazer.



Ele foi rendido quando trafegava pela rua Paraguai, próximo ao cruzamento com a rua América do Sul, a poucos metros de onde reside. De acordo com a vítima, os dois rapazes, que pareciam adolescentes, usaram o guarda-chuva para tentar enforcá-lo.



Em seguida, eles o jogaram no chão e fugiram com a bicicleta, as compras, o celular e a carteira com documentos e R$ 110 em dinheiro.



Não foi informado se a vítima sofreu ferimentos e precisou de atendimento médico.





