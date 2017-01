Incêndio destrói 200 barracos em favela de Santos Agência Estado Link



Terça-Feira - 03/01/2017 - 13h35





Um incêndio destruiu cerca de 200 barracos na favela Caminho de São Sebastião, no bairro Rádio Clube, na zona noroeste de Santos, no litoral de São Paulo, entre a noite de segunda e a madrugada desta terça-feira, 3. Ao menos 11 pessoas passaram mal após inalar fumaça e receberam atendimento médico - quatro permaneciam internadas.



O fogo, iniciado por volta das 21 horas, só foi controlado quatro horas depois. Nesta manhã, o Corpo de Bombeiros ainda fazia o rescaldo na área queimada, estimada em cerca de 6 mil metros quadrados pela Defesa Civil.



Os bombeiros de Santos mobilizaram dez viaturas e tiveram apoio de corporações de outras cidades da Baixada Santista no combate às chamas. A chuva forte que caiu na região ajudou a controlar o fogo. A Defesa Civil e a Secretaria de Ação Social encaminharam os desabrigados para a Unidade Municipal de Ensino Pedro Crescenti e para o Centro de Convivência São José.



O Fundo Social de Solidariedade de Santos levou água, alimentos e roupas às famílias e lançou um apelo pedindo doações. Até o inicio da tarde, 315 famílias afetadas pelo incêndio tinham sido cadastradas. O acesso à área incendiada continuava bloqueado.







