Nadal supera ucraniano na estreia no Torneio de Brisbane

O espanhol Rafael Nadal teve uma estreia tranquila no Torneio de Brisbane. Nesta terça-feira, o número 9 do mundo avançou às oitavas de final do ATP 250 australiano ao superar o ucraniano Alexandr Dolgopolov, 62º colocado no ranking por 2 sets a 0, com duplo 6/3, em 1 hora e 14 minutos.



A partida foi a primeira de Nadal por um evento oficial nesta temporada e manteve o embalo do espanhol, afinal, ele havia sido campeão nos últimos dias de 2016 de um torneio de exibição em Abu Dabi.



Nadal e Dolgopolov dispararam dois aces cada e tiveram aproveitamento bem parecido dos pontos disputados no primeiro serviço - 72% a 71% para o espanhol -, mas de fato o ex-número 1 do mundo não levou grandes sustos, exceto pelo início do jogo.



Dolgopolov chegou a abrir 3/1 logo após conseguir uma quebra de saque no terceiro game. Só que o espanhol se recuperou, converteu break points no sexto e oitavo games e fechou a parcial em 6/3.



Entre o primeiro e o segundo set, Dolgopolov discutiu com a arbitragem, mas não conseguiu melhorar a sua situação em quadra. Dessa vez, Nadal conseguiu quebras de serviço nos dois break points que teve na parcial, no quinto e nono games, e voltou a vencer por 6/3, avançando em Brisbane.



Na próxima rodada em Brisbane, Nadal fará um duelo inédito com o alemão Mischa Zverev, o número 51 do mundo, que bateu o australiano Alex de Minaur (351º) também por duplo 6/3.



Em duelo entre tenistas da França, Lucas Pouille, o número 15 do mundo, passou por Gilles Simon (25º) por duplo 7/6. O britânico Kyle Edmund será o seu adversário nas oitavas de final em Brisbane.



O argentino Diego Schwartzman (52º) bateu o norte-americano Sam Querrey por 6/2 e 6/4 e vai ser o adversário de estreia do canadense Milos Raonic. O suíço Stan Wawrinka vai debutar diante do sérvio Viktor Troicki (29º), que aplicou 6/4 e 7/5 no japonês Yoshihito Nishioka.



O japonês Kei Nishikori iniciará a sua participação no evento australiano contra o norte-americano Jared Donaldson (105º), que fez um duplo 6/4 no luxemburguês Gilles Muller. Já o austríaco Dominic Thiem duelará com o australiano Sam Groth (180ª), que eliminou o francês Pierre-Hugues Herbert (6/3, 5/7 e 7/5).







