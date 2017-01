Felipe Melo consegue liberação da Inter de Milão e aguarda anúncio do Palmeiras Agência Estado Link



Terça-Feira - 03/01/2017 - 12h35





O volante Felipe Melo deve se tornar oficialmente jogador do Palmeiras nas próximas horas. Nesta terça-feira, a empresa que faz a assessoria de imprensa do jogador revelou que ele conseguiu a liberação da Inter de Milão, o seu atual clube, o que abre caminho para a assinatura de um contrato com o time paulista.



"Foram positivas as tratativas entre Felipe Melo e Inter. Qualquer informação, a partir de agora, será com o Palmeiras", anunciou a Fair Play Assessoria em seu perfil no Twitter, confirmando que as pendências envolvendo o clube italiano estão resolvidas.



O empresário de Felipe Melo, o espanhol José Rodri, havia viajado na última segunda-feira para Milão, onde tinha reunião agendada com os dirigentes da Inter para discutir o fim do vínculo do jogador com o clube italiano. E de acordo com esse comunicado da assessoria do volante, essas negociações foram positivas.



Entre Felipe Melo e o clube paulista as conversas estão adiantadas. O salário já foi discutido, assim como as condições do contrato. O jogador tem interesse de disputar a Copa Libertadores e voltar ao futebol brasileiro, onde não atua desde 2004.



Flamengo, Cruzeiro e Grêmio foram os clubes em que o atleta passou antes de se transferir à Europa. O volante, de 33 anos, também disputou a Copa do Mundo de 2010 e a Copa das Confederações de 2009 pela seleção brasileira.



A saída dele da Inter ficou praticamente definida depois de o técnico do time, Stefano Pioli, não relacioná-lo para o um período de treinos de intertemporada em Marbella, na Espanha. De todo o elenco da equipe, somente três jogadores não foram incluídos na viagem. Dos ausentes, Felipe Melo é o único que não tem problemas físicos.



A diretoria do Palmeiras já fechou a chegada de cinco jogadores para reforçar o elenco campeão brasileiro. O clube contratou os meias Michel Bastos (ex-São Paulo), Hyoran (ex-Chapecoense), Raphael Veiga (ex-Coritiba) e Guerra (ex-Coritiba), além do atacante Keno (ex-Santa Cruz) e do técnico Eduardo Baptista. O próximo nome a ser anunciado deve ser mesmo o de Felipe Melo.







