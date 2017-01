Homem é preso após furtar motores de geladeira Lázaro Jr. Link



A Polícia Militar prendeu um servente de 43 anos, morador no Jardim Primavera, em Araçatuba, acusado de invadir uma residência e furtar dois motores de geladeira, avaliados em R$ 300 cada. Ele disse que pretendia vender os dois por R$ 10 em um ferro velho.



Os produtos pertencem a um técnico em refrigeração residente no Jardim Ipanema, cuja casa é cercada por muros com 2,20 metros de altura.



Na tarde de segunda-feira (2), a polícia recebeu denúncia de que um homem tinha sido visto pulando esse muro e em patrulhamento, encontrou o acusado na rua Carlos Gomes.



Ele carregava dois motores de geladeira e uma pequena bateria, os quais disse ter encontrado na rua. Porém, pressionado, confessou que havia furtado de uma residência para vendê-los em um ferro velho da cidade.



O servente foi levado até a casa do técnico em refrigeração, que reconheceu os motores como sendo dele. Quanto à bateria, não foi encontrado o proprietário.



O acusado foi preso em flagrante e encaminhado à cadeia de Penápolis. A residência invadida foi periciada por equipe do IC (Instituto de Criminalística).





