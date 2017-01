Bandidos arrombam loja e furtam celulares e tablet Lázaro Jr. Link



Terça-Feira - 03/01/2017 - 11h32





Comentários via Facebook:



Bandidos invadiram uma loja de manutenção de aparelhos de celular no bairro São Joaquim, em Araçatuba, e furtaram pelo menos nove aparelhos. O crime aconteceu durante o último final de semana e foi descoberto na tarde de segunda-feira (2), quando os responsáveis chegaram para o trabalho.



De acordo com o boletim de ocorrência, um comerciante de 26 anos disse à polícia que ao chegar para o trabalho descobriu que o prédio tinha sido invadido. Para isso, os ladrões retiraram algumas telhas do telhado e danificaram o forro do imóvel.



Foram furtados oito aparelhos de celular completos, um tablet e diversas peças de outros aparelhos de celular. Não há suspeita de autoria do crime.





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão