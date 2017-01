Homem é preso após sair de loja com tapete sem pagar Lázaro Jr. Link



Terça-Feira - 03/01/2017 - 11h12





Um desempregado de 52 anos, morador no bairro Rosele, em Araçatuba, foi preso acusado de furtar mercadorias em estabelecimentos comerciais na região central da cidade na tarde de segunda-feira (2).



Ele foi detido no calçadão da Marechal Deodoro, após o funcionário de uma loja informar aos guardas municipais que o homem havia deixado o estabelecimento levando um tapete, sem pagar pela mercadoria.



O acusado foi abordado e estava com uma sacola, na qual havia um tapete com etiqueta da loja, no valor de R$ 75. Nessa mesma sacola havia um rádio portátil novo, dois frascos de desodorante e dois frascos de creme hidratante, porém, sem as etiquetas que pudessem identificar a loja.



Questionado, o desempregado disse que havia comprado as mercadorias, porém, não apresentou a nota fiscal. Ele foi levado até a loja, onde o funcionário reconheceu o tapete, que foi devolvido.



Em seguida, os guardas municipais foram até outra loja no calçadão, que vende produtos eletrônicos, e uma funcionária informou que o rádio apreendido com o acusado tinha sido furtado de uma prateleira no início da tarde e apresentou a embalagem do produto. Não foram encontrados possíveis proprietários dos frascos de desodorante e hidratante.



O desempregado foi levado ao plantão policial e após ser ouvido, encaminhado à cadeia de Penápolis.





