Jovem tem bolsa roubada em estrada vicinal

Uma atendente de lanchonete de 24 anos, moradora no bairro Engenheiro Taveira, em Araçatuba, teve bolsa roubada na noite de segunda-feira (2), quando voltava para casa. Ela contou à polícia que caminhava pela estrada vicinal Caran Rezek, quando foi surpreendida por um desconhecido que estava de moto.



De acordo com ela, o bandido aproximou-se e puxou a bolsa que carregava. Com a ação, a vítima quase caiu e o ladrão fugiu, fazendo o retorno com a moto e seguindo no sentido contrário.



Na bolsa estavam uniformes de trabalho da jovem, documentos pessoais, incluindo a carteira de trabalho e certidão de casamento, documentos de um veículo e cartões bancários. O ladrão não foi identificado.





