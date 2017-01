Polícia investiga causa de incêndio em residência no Atlântico Lázaro Jr. Link



Terça-Feira - 03/01/2017 - 10h32





Comentários via Facebook:



A polícia de Araçatuba irá investigar as causas de um incêndio que destruiu uma casa no residencial Atlântico, na madrugada do último domingo (1). O boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar na ocasião foi apresentado no plantão policial na noite de segunda-feira (2).



Nele consta que a proprietária do imóvel, construído pelo programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, é uma mulher de 34 anos. Ela contou à polícia que no dia anterior recebeu a visita do ex-companheiro que foi buscar o filho do casal e na ocasião, lhe fez ameaças.



Depois disso, a vítima deixou a casa sozinha e foi para a chácara da igreja que frequenta para passar a virada de ano. Durante a madrugada, ela foi informada de que a residência estava pegando fogo. Testemunhas disseram ter visto uma pessoa em uma motoneta deixando o local.



O Corpo de Bombeiros foi chamado para apagar o incêndio, que não deixou vítimas. O imóvel foi periciado pelo IC (Instituto de Criminalística).





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão