Polícia investiga furto de botijão de gás em residência

A polícia vai investigar o furto de um botijão de gás ocorrido na manhã de segunda-feira (2), no bairro Rosele, em Araçatuba. O suspeito de ter praticado o crime foi detido, confessou, porém, o objeto furtado não foi localizado e ele foi liberado.



A vítima é um aposentado de 61 anos, residente na rua Rubem Berta. Ele acionou a polícia no início da noite, comunicando o furto e passou as características do suspeito.



Os policiais saíram em patrulhamento e encontraram o servente de 28 anos, que mora nos fundos da casa do aposentado, caminhando pela avenida Brigadeiro Faria Lima. Ele confessou ter furtado o botijão de gás por volta das 10h e levou os policiais até uma residência na avenida Marucci, onde disse tê-lo vendido.



Os policiais foram recebidos pela moradora e encontraram três botijões de gás na casa dela, um deles semelhante ao furtado do aposentado. Entretanto, ele estava vazio e, segundo a vítima, o que era dela estava cheio.



Todos os envolvidos foram levados para o plantão policial e liberados após registro do boletim de ocorrência.





