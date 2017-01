Queda de ônibus em barranco deixa 8 mortos e 34 feridos no Paraná Agência Estado Link



Terça-Feira - 03/01/2017 - 10h15





Comentários via Facebook:





Pelo menos oito pessoas morreram e 34 ficaram feridas em acidente com um ônibus de linha, na BR-158, em Campo Mourão, no oeste do Paraná, na madrugada desta terça-feira, 3. O ônibus da empresa Expresso Maringá saiu da pista e caiu de uma ribanceira de dez metros de altura, no km 207 da rodovia, na interligação com a PR-317. Após a queda, o veículo tombou várias vezes.



O ônibus havia saído de Foz do Iguaçu com 42 pessoas a bordo, segundo a empresa, e seguia em direção a Maringá quando, por volta das 3 horas, o motorista perdeu o controle da direção. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), nenhum ocupante do ônibus saiu ileso.



Além das vítimas que morreram no local, outras quatro foram levadas para hospitais da região em um helicóptero do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), em estado muito grave. A empresa informou que vai divulgar ainda nesta manhã a lista com as vítimas. As causas do acidente ainda serão apuradas.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão