Bandidos invadem residência e furtam até Biz Lázaro Jr. Link



Terça-Feira - 03/01/2017 - 09h58





Comentários via Facebook:



Duas jovens de 22 anos, residentes no bairro São Rafael, em Araçatuba, tiveram uma desagradável surpresa ao chegarem em casa na última segunda-feira (2), após retornarem de viajem de final de ano. Elas encontraram a casa arrombada e objetos foram furtados, incluindo uma motoneta Honda Biz.



Uma delas contou à polícia na noite de segunda-feira que estava viajando e ao chegar em casa, encontrou o cadeado da garagem quebrado e a porta dos fundos arrombada.



Os bandidos furtaram o veículo ano 2014 que estava dentro da casa, pertencente a uma das vítimas, e uma bicicleta e roupas que pertenciam à outra jovem. Não há suspeita de autoria do crime.





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão