Bulls supera Hornets com 52 pontos de Jimmy Butler na rodada da NBA Agência Estado Link



Terça-Feira - 03/01/2017 - 09h55





Comentários via Facebook:





A rodada de segunda-feira da NBA acabou ficando marcada por vários destaques. Soberanos nas suas conferências, Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers conquistaram mais uma vitória cada. Mas os brilhos individuais da noite vieram de outras partidas e foram Jimmy Butler, autor de 52 pontos pelo Bulls, e James Harden, que conseguiu mais um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos), pelo Houston Rockets.



Butler anotou 52 pontos para superar Kemba Walker em um duelo pessoal e conduzir o Chicago Bulls ao triunfo sobre o Charlotte Hornets por 118 a 111, em casa. Assim, ficou a um ponto do recorde da sua carreira, registrado em 14 de janeiro de 2016, na Filadélfia.



Na noite de segunda-feira, Butler anotou 20 pontos no primeiro tempo e 17 nos últimos quatro minutos do jogo. Além disso, registrou 12 rebotes e seis assistências, tendo acertado 21 de 22 tiros livres. Ele marcou ao menos 25 pontos nos últimos quatro duelos e superou a sua melhor atuação nesta temporada, na última quarta-feira, quando fez 40 pontos diante do Brooklyn Nets.



O brasileiro Cristiano Felício acumulou quatro pontos, cinco rebotes e quatro assistências nos 19 minutos em que atuou pelo Bulls, o oitavo colocado da Conferência Leste, que superou o time que ocupa o quarto lugar, com dois triunfos a mais.



Walker brilhou pelo Hornets com 34 pontos e 11 rebotes. Como havia marcado 37 diante do Cleveland Cavaliers no último sábado, conseguiu anotar ao menos 30 por dois jogos seguidos pela primeira vez desde março de 2016.



"TRIPLE-DOUBLES" DE HARDEN E GREEN - Com o nono "triple-double" de James Harden nessa temporada, dessa vez com 23 pontos, dez rebotes e dez assistências, o Houston Rockets superou o Washington Wizards por 101 a 91, em casa. Ele perdeu seis vezes a posse de bola e acertou apenas dois de 11 arremessos de três na atuação seguinte ao desempenho espetacular, de 50 pontos, 15 rebotes e 15 assistências, diante do New York Knicks.



Eric Gordon somou 31 pontos pelo Rockets, que venceu o quinto jogo consecutivo, sendo o primeiro em janeiro após fechar dezembro com 15 triunfos e apenas duas derrotas, o que o deixa em terceiro lugar na Conferência Oeste. O brasileiro Nenê acumulou nove pontos, três rebotes e uma assistência nos 14 minutos em que ficou em quadra. John Wall totalizou 18 pontos e 11 assistência pelo Wizards, que havia vencido os últimos três jogos e ocupa a nona posição na Conferência Leste.



Quem também conseguiu um "triple-double" foi Draymond Green, com 15 pontos, 13 assistência e dez rebotes na vitória do Golden State Warriors por 127 a 119 sobre o Denver Nuggets, em casa. Klay Thompson marcou 25 pontos pelo Warriors, que teve seis jogadores anotando ao menos dez.



Stephen Curry terminou com 22 pontos e Kevin Durant registrou 21 na oitava vitória seguida em casa dos líderes da Conferência Oeste. Wilson Chandler e Nikola Jokic fizeram 21 pontos cada para o Nuggets, o décimo colocado do Oeste.



DESFALCADO, CAVALIERS VENCE MAIS UMA - Mesmo com apenas dez jogadores à disposição, o Cleveland Cavaliers conquistou a 13ª vitória nos últimos 15 duelos ao superar o New Orleans Pelicans, por 90 a 82, em casa, com 26 pontos de LeBron James. Kyrie Irving ficou fora do segundo jogo seguido por causa de uma lesão. As outras baixas foram Mike Dunleavy, J.R. Smith e Chris Andersen.



Kevin Love somou 12 pontos e 11 rebotes, mas jogou apenas 24 minutos pelo Cavaliers após sofrer uma intoxicação alimentar que o levou a perder 4,5kg. Já Channing Frye acumulou 14 pontos pelos líderes da Conferência Leste e atuais campeões da NBA.



Anthony Davis somou 20 pontos e 17 rebotes pelo Pelicans, que vinha embalado por quatro vitórias e está em 11º lugar no Oeste. O time desperdiçou uma vantagem que chegou aos dez pontos no terceiro quarto.



OUTROS JOGOS - Com 30 pontos de Gordon Hayward e 16 rebotes e 15 pontos de Rudy Gobert, o Utah Jazz superou o Brooklyn Nets por 101 a 89, fora de casa. O brasileiro Raulzinho fez uma cesta importante no início do último período, que começou empatado em 70 a 70. Ele conseguiu o rebote que iniciou a jogada da cesta de Joe Ingles. Na sequência, ainda converteu um arremesso que assegurou uma vantagem de quatro pontos.



De resto, porém, pouco fez nos 12 minutos em que ficou em quadra, dando só mais uma assistência para o quarto colocado do Oeste. Trevor Booker liderou o pior time do Leste por 17 pontos e 15 rebotes.



O Los Angeles Clippers encerrou uma série de seis derrotas ao bater o Phoenix Suns por 109 a 98 no seu primeiro compromisso em 2017. J.J. Reddick anotou 22 pontos e De Andre Jordan capturou 20 rebotes pelo Clippers, que segue sem os lesionados Blake Griffin e Chris Paul e está em quinto lugar no Oeste.



T.J. Warren liderou o Suns com 24 pontos, Eric Bledsoe marcou 22 e o brasileiro Leandrinho Barbosa somou quatro pontos, um rebote e quatro assistências em nove minutos pelo pior time do Oeste.



Com 67 pontos combinados de Jodie Meeks, Serge Ibaka e Aaron Gordon o Orlando Magic superou o New York Knicks por 115 a 103 como visitante, impondo a quinta derrota consecutiva ao oponente. O Milwaukee Bucks superou, em casa, o Oklahoma City Thunder por 98 a 94, em casa, com 26 pontos e dez rebotes de Giannis Antetokounmpo.



Confira os jogos da rodada da rodada de terça-feira da NBA:

Philadelphia 76ers x Minnesota Timberwolves

Boston Celtics x Utah Jazz

Detroit Pistons x Indiana Pacers

Dallas Mavericks x Washington Wizards

San Antonio Spurs x Toronto Raptors

Denver Nuggets x Sacramento Kings

Phoenix Suns x Miami Heat

Los Angeles Lakers x Memphis Grizzlies







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão