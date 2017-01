Aneel oficializa bandeira tarifária verde em janeiro Agência Estado Link



A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) oficializou, em despacho publicado no Diário Oficial da União nesta terça-feira, 3, a bandeira verde nas tarifas de energia em janeiro. Isso significa que não haverá cobrança adicional na conta de luz neste mês, o que havia sido anunciado pela agência no fim de dezembro.



Entre abril e outubro de 2016 vigorou a bandeira verde. Em novembro, a piora nas condições hidrológicas levou ao acionamento da bandeira amarela, que acrescenta R$ 1,50 nas contas para cada 100 kWh consumidos. Em dezembro, foi retomada a bandeira verde.



Usina de Santo Antônio



A Aneel autorizou a entrada em operação de seis unidades geradoras da usina hidrelétrica de Santo Antônio, no rio Madeira (RO). De acordo com despacho publicado nesta segunda-feira, no Diário Oficial da União, cada unidade gera 69.590 kW, totalizando 417.540 kW de capacidade instalada.



O início da operação comercial está liberado a partir desta terça-feira, quando a energia produzida pelas unidades geradoras deverá estar disponível ao sistema.







