Turquia detém mais seis suspeitos de ataque em casa noturna de Istambul

A agência de notícias estatal da Turquia, Anadolu, divulgou nesta terça-feira que mais seis pessoas foram detidas em conexão com o ataque terrorista a uma casa noturna da cidade na noite de Ano Novo, o aumenta o número de suspeitos sob custódia para 14.



De acordo com a agência, todos os suspeitos estão sendo interrogados na sede da polícia de Istambul, mas não deu detalhes sobre quem são as pessoas.



A polícia tem recebido diversos relatos e dicas dos cidadãos sobre suspeitos, segundo a Anadolu, após a divulgação de fotos do suposto responsável pelo ataque, que ainda não foi identificado publicamente. Fonte: Associated Press.







