Dois são detidos acusados de assalto a mercearia

A Polícia Militar de Guararapes conseguir localizar e deter dois acusados de assaltarem uma mercearia na região central da cidade, na noite de segunda-feira (2). Um terceiro suspeito conseguiu fugir, provavelmente levando consigo a arma usada no crime e o dinheiro roubado na ação.



Segundo a polícia, o roubo aconteceu no início da noite, em um estabelecimento instalado no cruzamento das ruas Marechal Floriano e Afonso Pena.



A vítima contou que estava no balcão atendendo os clientes, quando foi surpreendida por três assaltantes. Um deles estava armado com um revólver, anunciou o assalto e mandou entregar todo o dinheiro do caixa.



Após a vítima atender a ordem, os bandidos fugiram de bicicleta levando R$ 75 em dinheiro e a polícia foi acionada. Como o prédio tem sistema de monitoramento por câmeras, a ação criminosa foi gravada.



Os policiais assistiram ao vídeo e reconheceram os autores, que são dois adolescentes de 16 anos e um jovem de 18 anos, que possuem passagens anteriores.



Os policiais saíram em patrulhamento e localizaram o trio ainda na rua. Um adolescente de 16 anos e o rapaz de 18 anos foram detidos, mas o outro adolescente conseguiu fugir. Eles foram levados para a delegacia, reconhecidos pela vítima e autuados em flagrante.



O adolescente ficará à disposição da Vara da Infância e da Juventude, enquanto o maior de idade foi levado para a cadeia de Penápolis.





