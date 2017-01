PM prende dupla tentando furtar caixa eletrônico com "jacaré" Da Redação Link



Divulgação Equipamento usado por criminosos foi apreendido pela Polícia Militar em Ilha Solteira Equipamento usado por criminosos foi apreendido pela Polícia Militar em Ilha Solteira



A Polícia Militar de Ilha Solteira conseguiu prender em flagrante dois homens que tentavam furtar uma agência bancária na região central da cidade. O crime aconteceu na noite do último sábado (31).



Segundo o que foi informado, a dupla tentava retirar envelopes com dinheiro de depósitos bancários do caixa eletrônico utilizando um aparelho conhecido como "jacaré". Trata-se de uma chapa de ferro na qual os criminosos colam uma fita adesiva e "pescam" os envelopes depositados.



A polícia foi acionada pelo sistema de monitoramento do banco, que informou a presença de suspeitos no prédio. O flagrante foi feito pelos policiais Marcos Antônio e Henrique, que fizeram a abordagem de um dos autores, que entregou o comparsa.



Os acusados foram levados para Delegacia da Polícia Federal em Jales, que investiga crimes contra entidades federais, e ficaram à disposição da Justiça. Colaborou Roni Willer





