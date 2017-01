Bandidos furtam R$ 9 mil de cofre de entidade de saúde Lázaro Jr. Link



Terça-Feira - 03/01/2017 - 09h03





Comentários via Facebook:



Aproximadamente R$ 9 mil foram furtados do cofre de um estabelecimento de saúde com sede na região central de Birigui. O crime aconteceu em horário incerto e foi descoberto na manhã de segunda-feira (2), quando funcionários chegaram para o trabalho.



Segundo a polícia, os bandidos arrombaram uma grade e uma porta de madeira para ter acesso ao prédio. Eles também mudaram a posição das câmeras de monitoramento para realizar o crime sem serem identificados.



Já dentro do prédio, os ladrões tiveram acesso ao Departamento Financeiro, onde fica o cofre, que foi arrombado e furtado todo o dinheiro.



O local passou por perícia do IC (Instituto de Criminalística) e a polícia realizou patrulhamento, mas os suspeitos não foram localizados.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão