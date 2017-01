Trama vai lançar primeiras aulas com imersão total Agência Estado Link



Terça-Feira - 03/01/2017 - 08h40





Comentários via Facebook:





Depois de um estudo de quase dois anos, a empresa Trama, de João Marcello Bôscoli, vai dispor em suas redes sociais, a partir de março, as primeiras aulas de música em realidade virtual do Brasil. Com o nome de Trama Music Classes, elas serão apresentadas por João e pelo maestro Antônio Carlos Neves, coordenador do Centro Musical da Fundação Osesp. A série, que foca na formação de professores e de alunos, terá três níveis: aula de canto, conhecimentos gerais (as propriedades do som, altura, intensidade, timbre, duração e História da Música) e master classes com nomes de vulto que estiverem de passagem por são Paulo.



Questionado sobre qual seria o diferencial das aulas de VR daquelas em vídeos convencionais, ele responde: "O aluno ganha na imersão e na retenção de conhecimento. Nada vai dividir a atenção com ele", diz João. As aulas de canto, por exemplo, acusarão se o aluno estiver cantando uma nota desafinada, exemplifica.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão