Incêndio atinge clínica de reabilitação na Grande São Paulo Agência Estado Link



Terça-Feira - 03/01/2017 - 08h25





Comentários via Facebook:





Um incêndio deixou pelo menos três mortos após atingir uma clínica de reabilitação em Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo, nesta segunda-feira, 2. Ao menos dez ficaram feridos.



Segundo informações do Corpo dos Bombeiros, o fogo foi motivado por uma rebelião e teve início em um dos quartos, onde havia várias pessoas.



O fogo foi extinto por volta de meia-noite. O local, na Estrada do Rio Acima, era de difícil acesso para conter as chamas. Foram deslocadas seis viaturas dos bombeiros para cessar o incêndio.



As vítimas feridas foram encaminhadas ao pronto-socorro de Mairiporã.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão