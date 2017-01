Quatro pessoas ficam feridas após veículo capotar em rodovia Márcio Bracioli Link



Segunda-Feira - 02/01/2017 - 20h33





Uma Toyota SW4 com placas de São Paulo, quando teriam sido fechados por outro veículo



Quatro pessoas que estavam dentro de um veículo ficaram feridas após um capotamento, na tarde desta segunda-feira (2), na rodovia Raul Forchero Casasco (SP-419), em Alto Alegre.



Segundo apurado pela reportagem, os feridos são um homem, que conduzia o veículo, uma mulher e duas crianças. Todos sofreram ferimentos leves.



Eles estavam a bordo de uma Toyota SW4 com placas de São Paulo, quando teriam sido fechados por outro veículo. O condutor, ao evitar a colisão, acabou perdendo o controle e capotando.



Os feridos foram socorridos até o pronto-socorro local, onde foram medicados e liberados. Uma das crianças permanece internada em observação.



O condutor, ao evitar a colisão, acabou perdendo o controle e capotando



