Morre, aos 90 anos, o poeta e crítico inglês John Berger Agência Estado Link



Segunda-Feira - 02/01/2017 - 20h35





Comentários via Facebook: Atualização: 21h17 de 02/01/2017



Morreu no domingo, 1, aos 90 anos, o poeta, pintor e crítico de arte inglês John Berger, autor de obras como G, romance premiado com o Man Booker Prize em 1972, e Modos de Ver, ensaio que teve origem numa série para a BBC sobre a relação entre o que vemos e o que sabemos ou acreditamos.



Nascido em Londres, em 1926, Berger vivia há muitos anos na França. Entre os romances, contos e ensaios de John Berger, a Rocco publicou G, Aqui nos Encontramos, Bandeira e Lilás e Fotocópias, entre outros.







