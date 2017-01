A duas semanas de estreia, Vasco se reapresenta e já treina com bola Agência Estado Link



Segunda-Feira - 02/01/2017 - 20h05





Comentários via Facebook: Atualização: 21h17 de 02/01/2017



Como disputou a Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado, o Vasco encerrou 2016 duas semanas antes dos times que estavam na elite nacional. Por isso, seu elenco pôde se reapresentar antes que os dos rivais, já nesta segunda-feira, primeiro dia útil de 2107.



A primeira atividade aconteceu no campo anexo de São Januário e o elenco já treinou com bola, no primeiro contato do grupo com o técnico Cristóvão Borges, que comandou atividade tática. Parte dos atletas, porém, usou a tarde para realizar exames médicos.



"Fizemos trabalho de posse de bola e eu já vinha treinando nas férias, me senti bem. Nós treinaremos em ritmo de pré-temporada e com isso, tenho certeza que chegaremos rápido a forma ideal. E o primeiro contato com Cristóvão foi muito bom, tivemos uma conversa com ele e aos poucos vamos nos conhecendo, para termos um grande ano", comentou o atacante Thalles, ao site do clube.



Ele também falou das expectativas para a temporada. "Nosso objetivo é fazer uma grande Série A. Faremos um ano digno de Vasco. Trabalho e força de vontade não faltarão ao elenco, para termos um 2017 brilhante de títulos", apontou.



O Vasco jogará a Florida Cup e estreia em 15 de janeiro contra o Barcelona de Guayaquil (Equador). Se vencer, pega o Corinthians na semifinal e garante a realização de mais duas partidas nos EUA. Se perder, encara o derrotado no duelo entre River Plate e Millonarios, da Colômbia. Aí, volta para casa mais cedo.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão