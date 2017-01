Neymar, Suárez e Messi voltam a treinar com o Barça após folga extra Agência Estado Link



Após receberem autorização da direção e da comissão técnica do Barcelona para estenderem suas folgas, Messi, Suárez e Neymar se juntaram ao restante do elenco nesta segunda-feira, na Espanha. Javier Mascherano, o outro sul-americano do time, também só se uniu aos colegas agora.



Sem jogar desde 21 de dezembro, quando goleou o Hercules por 7 a 0 pela Copa do Rei, o Barcelona deu folga de Natal a todo o seu elenco, mas exigiu o retorno de quase todo mundo no dia 31 de dezembro. Só os quatro sul-americanos receberam a permissão para ficarem mais tempo com a família - o brasileiro Rafinha não teve a mesma regalia, uma vez que sempre morou na Europa.



A equipe volta a atuar na quinta-feira, dia 5, quando enfrenta o Athletic Bilbao pela mesma competição, fora de casa. Pelo Espanhol, o primeiro compromisso é no domingo, dia 8, contra o Villarreal, também como visitante



Nos primeiros compromissos de 2017, o Barcelona não vai contar com o goleiro Cillessen, fora por mais duas semanas depois de sofrer lesão na panturrilha da perna esquerda.







