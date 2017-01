Novos deputados tomam posse em vagas deixadas por prefeitos eleitos e secretários Agência Estado Link



O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), deu posse nesta segunda-feira, 2, a oito deputados federais. Eles foram empossados como efetivos ou suplentes nas vagas abertas com a renúncia de parlamentares que viraram prefeitos ou vice-prefeitos e com a licença de outros deputados que assumiram cargos de secretários municipais.



Um dos deputados que foram empossados nesta segunda-feira foi Francisco Vaidon Oliveira (PSDC-CE). O cearense estava na lista de suplentes e foi convocado a assumir como parlamentar efetivo em razão da renúncia do deputado Moroni Torgan (DEM-CE). O democrata assumiu nesse domingo, 1º, o cargo de vice-prefeito de Fortaleza.



Dejorge Patrício da Silva (PR-RJ), por sua vez, foi empossado como suplente na vaga aberta com a licença da deputada Clarissa Garotinho (RJ). A parlamentar, que foi expulsa do PR no final de 2016 por ter votado contra a PEC do Teto, assumiu como secretária do Emprego na gestão do novo prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB).



Nas últimas eleições municipais, 19 deputados se elegeram, sendo 15 para prefeito e 4 vice-prefeito. Além da posse de hoje, alguns deputados foram empossados neste domingo, 1º de janeiro, ou mesmo em dezembro do ano passado.



Veja a lista dos oito deputados empossados nessa segunda-feira:



Francisco Vaidon Oliveira (PSDC-CE) - titular

Norma Ayub Alves (DEM-ES) - titular

Renato Barbosa de Andrade (PP-MG) - titular

Marcelo Jandre Delaroli (PR-RJ) - titular

Assis Flavio da Silva Melo (PCdoB-RS) - suplente

Lourival Gomes de Almeida (PSDC-RJ) - suplente

Dejorge Patrício da Silva (PR-RJ) - suplente

Adêrmis Marini Junior (PSDB-SP) - suplente







